Карманова Любовь Илларионовна
Место рожденияд.Идяш-Костеево
Дата рождения1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
д.Идяш-Костеево
Рождение ребёнка
1957
Отец ребёнка: Давыдов Фёдор
п.Приморский Феодосия
Рождение ребёнка
1964
Дочь: Давыдова Елена Федоровна
Отец ребёнка: Давыдов Фёдор
п.Приморский Феодосия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Давыдов Фёдор
Смерть
Неизвестно
п.Приморский Феодосия