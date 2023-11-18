Карманова Любовь Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карманова Любовь Илларионовна

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Место рождения

д.Идяш-Костеево

Дата рождения

1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Карманов Илларион Васильевич

Мать: Шокурова Анастасия Андреевна

д.Идяш-Костеево
Рождение ребёнка
1957

Сын: Давыдов Сергей Фёдорович

Отец ребёнка: Давыдов Фёдор

п.Приморский Феодосия
Рождение ребёнка
1964

Дочь: Давыдова Елена Федоровна

Отец ребёнка: Давыдов Фёдор

п.Приморский Феодосия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Фёдор

Смерть
Неизвестно
п.Приморский Феодосия
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