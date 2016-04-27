Лисасина Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1934
Дата смерти27.04.2016
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1934
Отец: Лисасин Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.04.1958
Сын: Чернобаев Михаил Федорович
Отец ребёнка: Чернобаев Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
26.04.1961
Дочь: Чернобаева Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Чернобаев Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
06.09.1968
Сын: Чернобаев Сергей Федорович
Отец ребёнка: Чернобаев Федор Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.04.2016