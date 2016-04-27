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Лисасина Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1934

Дата смерти

27.04.2016

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1934

Отец: Лисасин Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.04.1958

Сын: Чернобаев Михаил Федорович

Отец ребёнка: Чернобаев Федор Яковлевич

Шипуново, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
26.04.1961

Дочь: Чернобаева Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Чернобаев Федор Яковлевич

Шипуново, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
06.09.1968

Сын: Чернобаев Сергей Федорович

Отец ребёнка: Чернобаев Федор Яковлевич

Шипуново, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернобаев Федор Яковлевич

Смерть
27.04.2016
Шипуново, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край