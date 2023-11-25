Щеников Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1876
Отец: Щеников Николай Николаевич
Мать: Мария Федоровна
Рождение ребёнка
21.11.1903
Дочь: Щенивока Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Сакмина Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
07.07.1907
Сын: Щеников Владимир Александрович
Мать ребёнка: Сакмина Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
27.05.1909
Сын: Щеников Николай Александрович
Мать ребёнка: Сакмина Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
05.07.1912
Сын: Щеников Сергей Александрович
Мать ребёнка: Сакмина Ольга Ивановна
Смерть
Неизвестно