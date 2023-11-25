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Щеников Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1876

Отец: Щеников Николай Николаевич

Мать: Мария Федоровна

Рождение ребёнка
21.11.1903

Дочь: Щенивока Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Сакмина Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
07.07.1907

Сын: Щеников Владимир Александрович

Мать ребёнка: Сакмина Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
27.05.1909

Сын: Щеников Николай Александрович

Мать ребёнка: Сакмина Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
05.07.1912

Сын: Щеников Сергей Александрович

Мать ребёнка: Сакмина Ольга Ивановна

Смерть
Неизвестно
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