Федорин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клёпикова Екатерина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федорина Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Федорина Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федорина Таисия Ивановна

Мать ребёнка: Федорина Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федорин Виктор Иванович

Мать ребёнка: Федорина Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кривошеева Мария Ивановна

Мать ребёнка: Федорина Анна Андреевна

Смерть
Неизвестно
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