Осипов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипов Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1933

Дата смерти

15.04.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1933

Отец: не указан

Мать: Осипова Александра

Смерть
15.04.2010
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