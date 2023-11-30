Колпаков Илья Андреевич
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Колпаков Андрей Маркелович
Мать: Екатерина
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Колпакова Аксинья Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Колпакова Марья Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1846
Сын: Колпаков Егор Ильич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно