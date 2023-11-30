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Колпаков Илья Андреевич

Место рождения

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Колпаков Андрей Маркелович

Мать: Екатерина

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Колпакова Аксинья Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Колпакова Марья Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Колпаков Егор Ильич

Мать ребёнка: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Колпаков Афанасий Ильич

Мать ребёнка: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Колпаков Василий Ильич

Мать ребёнка: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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