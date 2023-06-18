Прийменко Роман Степанович (Стефанович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Сын: Прийменко Андрей Романович
Мать ребёнка: Прийменко Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
22.09.1872
Мать ребёнка: Прийменко Пелагея Яковлевна
Лавровка, Изюмский уезд, Харьковская губерния
Смерть
Неизвестно