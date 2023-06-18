Прийменко Роман Степанович (Стефанович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прийменко Роман Степанович (Стефанович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Прийменко Андрей Романович

Мать ребёнка: Прийменко Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
22.09.1872

Сын: Прийменко Иван Романович

Мать ребёнка: Прийменко Пелагея Яковлевна

Лавровка, Изюмский уезд, Харьковская губерния
Смерть
Неизвестно