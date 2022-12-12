Борисов (Пыльнов) Спиридон Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисов (Пыльнов) Спиридон Михайлович

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Место рождения

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Пыльнов Михаил Герасимович

Мать: Пыльнова Улита Адриановна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Матрена Спиридоновна

Мать ребёнка: Борисова Авдотья Якимовна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1842

Сын: Борисов ’Пыльнов’ Гаврила Спиридонович

Мать ребёнка: Борисова Авдотья Якимовна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1845

Сын: Борисов ’Пыльнов’ Василий Спиридонович

Мать ребёнка: Борисова Авдотья Якимовна

Троицкое-Лыково, Хорошовская волость , Московский уезд
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Авдотья Спиридоновна

Мать ребёнка: Борисова Авдотья Якимовна

Троицкое-Лыково, Хорошовская волость , Московский уезд
Рождение ребёнка
1855

Сын: Борисов ’Пыльнов’ Александр Спиридонович

Мать ребёнка: Борисова Авдотья Якимовна

Троицкое-Лыково, Хорошовская волость , Московский уезд
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Дарья Спиридоновна

Мать ребёнка: Борисова Авдотья Якимовна

Троицкое-Лыково, Хорошовская волость , Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисова Авдотья Якимовна

Смерть
Неизвестно
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