Борисов (Пыльнов) Спиридон Михайлович
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Матрена Спиридоновна
Мать ребёнка: Борисова Авдотья Якимовна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Борисов ’Пыльнов’ Гаврила Спиридонович
Мать ребёнка: Борисова Авдотья Якимовна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Борисов ’Пыльнов’ Василий Спиридонович
Мать ребёнка: Борисова Авдотья Якимовна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Авдотья Спиридоновна
Мать ребёнка: Борисова Авдотья Якимовна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Борисов ’Пыльнов’ Александр Спиридонович
Мать ребёнка: Борисова Авдотья Якимовна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Дарья Спиридоновна
Мать ребёнка: Борисова Авдотья Якимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно