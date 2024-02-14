Федосова (Кузнецова) Фекла Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосова (Кузнецова) Фекла Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.10.1902

Муж: Федосов Никита Алексеевич

Рождение ребёнка
02.08.1903

Сын: Федосов Василий

Отец ребёнка: Федосов Никита Алексеевич

Рождение ребёнка
01.03.1908

Сын: Федосов Федот

Отец ребёнка: Федосов Никита Алексеевич

Рождение ребёнка
15.02.1912

Сын: Федосов Федор

Отец ребёнка: Федосов Никита Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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