Федосова (Кузнецова) Фекла Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.10.1902
Рождение ребёнка
02.08.1903
Сын: Федосов Василий
Отец ребёнка: Федосов Никита Алексеевич
Рождение ребёнка
01.03.1908
Сын: Федосов Федот
Отец ребёнка: Федосов Никита Алексеевич
Рождение ребёнка
15.02.1912
Сын: Федосов Федор
Отец ребёнка: Федосов Никита Алексеевич
Смерть
Неизвестно