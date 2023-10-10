Чернявская Марфа Кирилловна
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Чернявский Кирилл
Рождение ребёнка
16.09.1953
Отец ребёнка: Аманенко Леон Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аманенко Софья Леоновна
Отец ребёнка: Аманенко Леон Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аманенко Александр Леонович
Отец ребёнка: Аманенко Леон Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аманенко Анатолий Леонович
Отец ребёнка: Аманенко Леон Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Аманенко Леон Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аманенко Надежда Леоновна
Отец ребёнка: Аманенко Леон Иванович
Смерть
Неизвестно