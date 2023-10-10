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Чернявская Марфа Кирилловна

Место рождения

Шалашино, Дубровенский район, Витебская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Чернявский Кирилл

Мать: Чернявская Пелагея Савельевна

Шалашино, Дубровенский район, Витебская область
Рождение ребёнка
16.09.1953

Сын: Аманенко Виктор Леонович

Отец ребёнка: Аманенко Леон Иванович

Шалашино, Дубровенский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аманенко Софья Леоновна

Отец ребёнка: Аманенко Леон Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аманенко Александр Леонович

Отец ребёнка: Аманенко Леон Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аманенко Анатолий Леонович

Отец ребёнка: Аманенко Леон Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аманенко Пётр Леонович

Отец ребёнка: Аманенко Леон Иванович

Шалашино, Дубровенский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аманенко Надежда Леоновна

Отец ребёнка: Аманенко Леон Иванович

Смерть
Неизвестно
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