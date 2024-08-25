Питолина (Новосёлова) Параскева Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Питолина (Новосёлова) Параскева Максимовна

Место рождения

Мартышевское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

11.02.1811

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1792 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
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Место
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Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Мартышевское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
ГААО Фонд № 29. Оп.28 т. 1. Д. 146 (из записи о браке)
Бракосочетание
17.01.1809

Муж: Питолин Алексей Иванович

ГААО Фонд № 29. Оп.28 т. 1. Д. 146
Смерть
11.02.1811
"Чахоткою" ГААО Фонд № 29. Оп.28 т. 1. Д. 148

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