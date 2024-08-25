Питолина (Новосёлова) Параскева Максимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1791
Дата смерти11.02.1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
ГААО Фонд № 29. Оп.28 т. 1. Д. 146 (из записи о браке)
Бракосочетание
17.01.1809
ГААО Фонд № 29. Оп.28 т. 1. Д. 146
Смерть
11.02.1811
"Чахоткою" ГААО Фонд № 29. Оп.28 т. 1. Д. 148