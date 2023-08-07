Варвара Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Сын: Иван Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Степанович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Домна Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Степанович
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно