Варвара Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1756 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Иван Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Степанович

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Домна Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Степанович

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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