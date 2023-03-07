Мусихин Никита Григорьев
Место рожденияпоч. у р. Могилевки, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1680
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680
поч. у р. Могилевки, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1707
Мать ребёнка: Мусихина Анна Григорьева
поч. Мусихин, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1709
Мать ребёнка: Мусихина Анна Григорьева
поч. Мусихин, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мусихина Анна Григорьева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Мусихин, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710