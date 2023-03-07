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Мусихин Никита Григорьев

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Место рождения

поч. у р. Могилевки, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1680

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: Мусихин Григорий (Гришка) Елфимов

Мать: Мусихина Ульяна Максимова

поч. у р. Могилевки, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1707

Сын: Мусихин Степан Никитин

Мать ребёнка: Мусихина Анна Григорьева

поч. Мусихин, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1709

Сын: Мусихин Филипп Никитин

Мать ребёнка: Мусихина Анна Григорьева

поч. Мусихин, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мусихина Анна Григорьева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Мусихин, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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