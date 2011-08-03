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Колоницкий Константин Александрович

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Место рождения

Барановичи, Брестская область

Дата рождения

03.08.2011

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.2011

Отец: Колоницкий Александр Анатольевич

Мать: Колоницкая Екатерина Александровна

Барановичи, Брестская область
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