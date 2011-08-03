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Колоницкий Константин Александрович
Колоницкий Константин Александрович
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Древо
Место рождения
Барановичи
, Брестская область
Дата рождения
03.08.2011
Пол
Мужской
Отец
Колоницкий Александр Анатольевич
1985 г.р.
Мать
Колоницкая (Токарчук) Екатерина Александровна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.2011
Отец:
Колоницкий Александр Анатольевич
Мать:
Колоницкая Екатерина Александровна
Барановичи
, Брестская область
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