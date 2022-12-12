Ксения Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Барышев Евдоким Семенов

Отец ребёнка: Барышев Семен Дмитриев

Липня, Федоровская волость, Корчевской уезд
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Барышев Иван Семенов

Отец ребёнка: Барышев Семен Дмитриев

Липня, Федоровская волость, Корчевской уезд
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Барышев Ипат Семенов

Отец ребёнка: Барышев Семен Дмитриев

Липня, Федоровская волость, Корчевской уезд
Смерть
Неизвестно
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