Ксения Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1765
Отец ребёнка: Барышев Семен Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Барышев Иван Семенов
Отец ребёнка: Барышев Семен Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Барышев Ипат Семенов
Отец ребёнка: Барышев Семен Дмитриев
Смерть
Неизвестно