Казаков Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1906
Отец: Казаков Алексей Иванович
Мать: Елизовета Дмитриевна
Рождение ребёнка
13.01.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Казакова Ирина Семеновна
Рождение ребёнка
?.10.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Казакова Ирина Семеновна
Место жительства
Неизвестно
Черная, Пермский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно