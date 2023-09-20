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Казаков Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1906

Отец: Казаков Алексей Иванович

Мать: Елизовета Дмитриевна

Рождение ребёнка
13.01.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Казакова Ирина Семеновна

Рождение ребёнка
?.10.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Казакова Ирина Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Черная, Пермский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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