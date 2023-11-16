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Хаземов Михаил Ефимович
Хаземов Михаил Ефимович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1923
Дата смерти
22.01.1945
Пол
Мужской
Отец
Хаземов Ефим Федорович
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец:
Хаземов Ефим Федорович
Мать:
?
Смерть
22.01.1945
Будапешт
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