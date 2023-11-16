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Хаземов Михаил Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

22.01.1945

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Хаземов Ефим Федорович

Мать: ?

Смерть
22.01.1945
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