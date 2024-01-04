Антонова Матрона Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова Матрона Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпова Евдокия Карповна

Отец ребёнка: Антонов Карп Антонович

Подборовье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антонов Карп Антонович

Рождение ребёнка
1883

Сын: Карпов Василий Карпович

Отец ребёнка: Антонов Карп Антонович

Подборовье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Карпова Александра Карповна

Отец ребёнка: Антонов Карп Антонович

Подборовье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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