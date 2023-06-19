Сергей Захаров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730
Отец: Захар Назаров
Мать: Евдокия Максимова
Рождение ребёнка
1761
Сын: Анисим Сергеев
Мать ребёнка: Прасковья Михайлова
Рождение ребёнка
?.06.1762
Сын: Григорий Сергеев
Мать ребёнка: Прасковья Михайлова
Место жительства
02.08.1762
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, Ижевский стан, село Васильевское | РГАДА 350-2-863 | 1763 РГАДА 350-2-863 Дмитровский Ижевского Васильевское
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Михайлова
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Московская Губ., Дмитровский уезд, село Васильевское
Смерть
Неизвестно