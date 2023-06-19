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Сергей Захаров

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1689 г.р.

Мать

Около 1694 г.р.

Жена

Около 1737 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: Захар Назаров

Мать: Евдокия Максимова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Анисим Сергеев

Мать ребёнка: Прасковья Михайлова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
?.06.1762

Сын: Григорий Сергеев

Мать ребёнка: Прасковья Михайлова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Место жительства
02.08.1762
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, Ижевский стан, село Васильевское | РГАДА 350-2-863 | 1763 РГАДА 350-2-863 Дмитровский Ижевского Васильевское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Михайлова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Московская Губ., Дмитровский уезд, село Васильевское
Смерть
Неизвестно