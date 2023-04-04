Халютина (Куманина) Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Халютин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Коншина Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Халютин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Халютин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Халютин Иван Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно