Халютина (Куманина) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халютина (Куманина) Александра Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Халютин Николай Иванович

Отец ребёнка: Халютин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Коншина Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Халютин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Халютин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1893

Сын: Халютин Петр Иванович

Отец ребёнка: Халютин Иван Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халютин Иван Николаевич

Смерть
Неизвестно
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