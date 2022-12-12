Болотина Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБолотина Анна Васильевна

Болотина Анна Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Болотин Егор Прокофьевич

Отец ребёнка: Болотин Прокофий Филиппович

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Болотин Василий Прокофьевич

Отец ребёнка: Болотин Прокофий Филиппович

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Болотин Стефан Прокофьевич

Отец ребёнка: Болотин Прокофий Филиппович

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болотин Прокофий Филиппович

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close