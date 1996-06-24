Корнев Дмитрий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнев Дмитрий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1996

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1996

Отец: Корнев Василий Михайлович

Мать: не указана

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