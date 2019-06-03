Гутман (Еленицкая) Прасковья (Песя) Зиновьевна
Место рождения
Дата рождения24.11.1928
Дата смерти03.06.2019
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1928
Отец: Еленицкий Зискин Мордухович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1961
Дочь: Гутман Елена Борисовна
Отец ребёнка: Гутман Борис Ильич
Речица, Речицкий район, Гомельская область
Смерть
03.06.2019
Витебск, Витебская область