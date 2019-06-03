Гутман (Еленицкая) Прасковья (Песя) Зиновьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гутман (Еленицкая) Прасковья (Песя) Зиновьевна

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Место рождения

Горваль, Речицкий район, Гомельская область

Дата рождения

24.11.1928

Дата смерти

03.06.2019

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1928

Отец: Еленицкий Зискин Мордухович

Мать: не указана

Горваль, Речицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
20.09.1961

Дочь: Гутман Елена Борисовна

Отец ребёнка: Гутман Борис Ильич

Речица, Речицкий район, Гомельская область
Смерть
03.06.2019
Витебск, Витебская область
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