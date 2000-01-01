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Ширяев Семен

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: Ширяев Харлампий

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Ширяев Николай

Мать ребёнка: Ширяева ?

Бракосочетание
19.09.1871

Жена: Ширяева Мария

Рождение ребёнка
19.04.1873

Дочь: Шеховцева Александра

Мать ребёнка: Ширяева Мария

Рождение ребёнка
03.07.1875

Сын: Ширяев Илья

Мать ребёнка: Ширяева Мария

Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Ширяев Павел

Мать ребёнка: Ширяева Мария

Рождение ребёнка
14.07.1885

Сын: Ширяев Владимир

Мать ребёнка: Ширяева Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ширяева ?

Смерть
Неизвестно
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