Ширяев Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: Ширяев Харлампий
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1861
Сын: Ширяев Николай
Мать ребёнка: Ширяева ?
Бракосочетание
19.09.1871
Жена: Ширяева Мария
Рождение ребёнка
19.04.1873
Дочь: Шеховцева Александра
Мать ребёнка: Ширяева Мария
Рождение ребёнка
03.07.1875
Сын: Ширяев Илья
Мать ребёнка: Ширяева Мария
Рождение ребёнка
Около 1878
Сын: Ширяев Павел
Мать ребёнка: Ширяева Мария
Рождение ребёнка
14.07.1885
Сын: Ширяев Владимир
Мать ребёнка: Ширяева Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ширяева ?
Смерть
Неизвестно