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Мандрыка Гордий Иванович

Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: Мандриченко Иван Васильевич

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Бракосочетание
Около 1757

Жена: Мандрыка Агафья Никитична

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Мандрыка Ксения Гордиевна

Мать ребёнка: Мандрыка Агафья Никитична

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Мандрыка Даниил Гордиевич

Мать ребёнка: Мандрыка Агафья Никитична

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Мандрыка Ефим Гордиевич

Мать ребёнка: Мандрыка Агафья Никитична

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Мандрыка Акилина Гордиевна

Мать ребёнка: Мандрыка Агафья Никитична

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
1767
Кострома, город Кострома, Костромская область
Работа или профессия
Неизвестно
козак Носовки
Место жительства
Неизвестно
Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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