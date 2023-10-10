Мандрыка Гордий Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741
Отец: Мандриченко Иван Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1757
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Мандрыка Ксения Гордиевна
Мать ребёнка: Мандрыка Агафья Никитична
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Мандрыка Даниил Гордиевич
Мать ребёнка: Мандрыка Агафья Никитична
Рождение ребёнка
Около 1763
Мать ребёнка: Мандрыка Агафья Никитична
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Мандрыка Акилина Гордиевна
Мать ребёнка: Мандрыка Агафья Никитична
Место жительства
1767
Работа или профессия
Неизвестно
козак Носовки
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно