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Астраханцев Виктор Степанович

Место рождения

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область

Дата рождения

04.05.1938

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

1943 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1938

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астраханцева (Чегошева) Авдотья Кузьминична

Рождение ребёнка
07.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Астраханцева (Чегошева) Авдотья Кузьминична

Рождение ребёнка
02.06.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Астраханцева (Чегошева) Авдотья Кузьминична

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область

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