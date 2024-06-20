Астраханцев Виктор Степанович
Место рождения
Дата рождения04.05.1938
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1938
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.05.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Астраханцева (Чегошева) Авдотья Кузьминична
Рождение ребёнка
02.06.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Астраханцева (Чегошева) Авдотья Кузьминична