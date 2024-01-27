Кравченко (Шкарупо) Ирина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко (Шкарупо) Ирина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Отец

Около 1875 г.р.

Мать

Муж

Дети

1920 г.р.
1925 г.р.
1930 г.р.
Около 1932 г.р.
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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Шкарупо Федор

Мать: Шкарупо ?

Рождение ребёнка
01.01.1920

Сын: Кравченко Василий Павлович

Отец ребёнка: Кравченко Павел Иванович

село Соломенское
Рождение ребёнка
07.11.1925

Сын: Кравченко Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Кравченко Павел Иванович

село Соломенское
Рождение ребёнка
1930

Сын: Кравченко Федор Павлович

Отец ребёнка: Кравченко Павел Иванович

село Соломенское, Ставропольский край, Степновский район
Рождение ребёнка
Около 1932

Сын: Кравченко Степан Павлович

Отец ребёнка: Кравченко Павел Иванович

Рождение ребёнка
Около 1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кравченко Павел Иванович

Рождение ребёнка
12.07.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

село Соломенское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1976
село Соломенское
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
кладбище села Соломенское
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