Кравченко (Шкарупо) Ирина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1976
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Шкарупо Федор
Мать: Шкарупо ?
Рождение ребёнка
01.01.1920
Сын: Кравченко Василий Павлович
Отец ребёнка: Кравченко Павел Иванович
село Соломенское
Рождение ребёнка
07.11.1925
Сын: Кравченко Дмитрий Павлович
Отец ребёнка: Кравченко Павел Иванович
село Соломенское
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Кравченко Павел Иванович
село Соломенское, Ставропольский край, Степновский район
Рождение ребёнка
Около 1932
Сын: Кравченко Степан Павлович
Отец ребёнка: Кравченко Павел Иванович
Рождение ребёнка
Около 1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кравченко Павел Иванович
Рождение ребёнка
12.07.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: ?
село Соломенское
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1976
село Соломенское
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
кладбище села Соломенское