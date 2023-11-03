Кундюков Дмитрий Осипов (Иосифов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кундюков Дмитрий Осипов (Иосифов)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Параскева

Мать ребёнка: Кундюкова Марья Ксенофонтова

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Сорокина Евдокия Дмитриева

Мать ребёнка: Кундюкова Марья Ксенофонтова

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Кундюков Григорий Дмитриев

Мать ребёнка: Кундюкова Марья Ксенофонтова

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Мария Дмитриева

Мать ребёнка: Кундюкова Марья Ксенофонтова

Рождение
Около 1920

Отец: Кундюков Осип (Иосиф) Григорьев

Мать: Кундюкова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кундюков Михайло Дмитриев

Мать ребёнка: Кундюкова Марья Ксенофонтова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кундюкова Марья Ксенофонтова

Смерть
Неизвестно
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