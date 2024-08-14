Обыденнова (Егорова) Феодосия Демидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обыденнова (Егорова) Феодосия Демидовна

Место рождения

Нейво-Рудянка, Кировградский, Свердловская область

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1860 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Нейво-Рудянка, Кировградский, Свердловская область
Бракосочетание
21.01.1883

Муж: Обыденнов Александр Гаврилович

Верх-Нейвинская Воскресенская единоверческая церковь
Рождение ребёнка
17.02.1902

Сын: Обыденнов Федор Александрович

Отец ребёнка: Обыденнов Александр Гаврилович

Смерть
Неизвестно

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