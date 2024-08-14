Обыденнова (Егорова) Феодосия Демидовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1883
Верх-Нейвинская Воскресенская единоверческая церковь
Рождение ребёнка
17.02.1902
Сын: Обыденнов Федор Александрович
Отец ребёнка: Обыденнов Александр Гаврилович
Смерть
Неизвестно