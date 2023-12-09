Суханова Юлия Мунифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1973
ПолЖенский
Дети
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- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1973
Отец: Суханов Николай Трофимыч
Мать: Суханова Таисия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гостев Николай Викторович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гостев Виктор Александрович