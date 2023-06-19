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Шевченко Кондратий Кириллов

Место рождения

Петраковка, Черкаська область

Дата рождения

Между 1814 и 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1782 г.р.

Мать

Около 1785 г.р.

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1814 и 1819

Отец: Шевченко Кирилл

Мать: Екатерина

Петраковка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Шевченко Кирилл Кондратьев

Мать ребёнка: Мария Михайлова

Петраковка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Шевченко Пантелеймон Кондратьев

Мать ребёнка: Мария Михайлова

Петраковка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Синклитикия Кондратьева

Мать ребёнка: Мария Михайлова

Петраковка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Шевченко Павел Кондратьев

Мать ребёнка: Мария Михайлова

Петраковка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Анастасия Кондратьева

Мать ребёнка: Мария Михайлова

Петраковка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Аксинья Кондратьева

Мать ребёнка: Мария Михайлова

Петраковка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Шевченко Иван Кондратьев

Мать ребёнка: Мария Михайлова

Петраковка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1862

Дочь: Мария Кондратьева

Мать ребёнка: Мария Михайлова

Петраковка, Черкаська область
Смерть
Неизвестно