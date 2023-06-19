Шевченко Кондратий Кириллов
Место рождения
Дата рожденияМежду 1814 и 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1814 и 1819
Отец: Шевченко Кирилл
Мать: Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Шевченко Кирилл Кондратьев
Мать ребёнка: Мария Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Шевченко Пантелеймон Кондратьев
Мать ребёнка: Мария Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Синклитикия Кондратьева
Мать ребёнка: Мария Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Шевченко Павел Кондратьев
Мать ребёнка: Мария Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Анастасия Кондратьева
Мать ребёнка: Мария Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Аксинья Кондратьева
Мать ребёнка: Мария Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1858
Мать ребёнка: Мария Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1862
Дочь: Мария Кондратьева
Мать ребёнка: Мария Михайлова
Смерть
Неизвестно