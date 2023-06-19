Матусов Архип Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матусов Архип Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

До 1858

Пол

Мужской

Отец

Около 1718 г.р.

Мать

Около 1717 г.р.

Жена

Около 1775 г.р.

Дети

Около 1800 г.р.
Около 1803 г.р.

Добавил:

МТ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: Матусов Осип Петрович

Мать: Матусова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Герасим Архипович

Мать ребёнка: Анна

Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Макей Архипович

Мать ребёнка: Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Смерть
До 1858
Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния