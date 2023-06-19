Матусов Архип Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1773
Дата смертиДо 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Отец: Матусов Осип Петрович
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Герасим Архипович
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Макей Архипович
Мать ребёнка: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1858