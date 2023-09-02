Беззубикова Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беззубикова Полина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беззубикова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Беззубиков Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беззубиков Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Беззубиков Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беззубиков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Беззубиков Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беззубикова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Беззубиков Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беззубикова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Беззубиков Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беззубикова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Беззубиков Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беззубиков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Беззубиков Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беззубиков Петр Васильевич

Отец ребёнка: Беззубиков Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беззубикова Полина Васильевна

Отец ребёнка: Беззубиков Василий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беззубиков Василий Петрович

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