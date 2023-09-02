Беззубикова Полина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беззубикова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Беззубиков Василий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беззубиков Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Беззубиков Василий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беззубиков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Беззубиков Василий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беззубикова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Беззубиков Василий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беззубикова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Беззубиков Василий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беззубикова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Беззубиков Василий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беззубиков Иван Васильевич
Отец ребёнка: Беззубиков Василий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беззубиков Петр Васильевич
Отец ребёнка: Беззубиков Василий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беззубикова Полина Васильевна
Отец ребёнка: Беззубиков Василий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно