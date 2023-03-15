Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Даниленко Андрей Михайлов

Отец ребёнка: Даниленко Михайло Аликсiев

Беловоды, Сумська область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Даниленко Иван Михайлов

Отец ребёнка: Даниленко Михайло Аликсiев

Беловоды, Сумська область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Матрона Михайлова

Отец ребёнка: Даниленко Михайло Аликсiев

Беловоды, Сумська область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Ирина Михайлова

Отец ребёнка: Даниленко Михайло Аликсiев

Беловоды, Сумська область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Даниленко Михайло Аликсiев

Беловоды, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Даниленко Михайло Аликсiев

Смерть
До 1850
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