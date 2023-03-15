Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Сын: Даниленко Андрей Михайлов
Отец ребёнка: Даниленко Михайло Аликсiев
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Даниленко Михайло Аликсiев
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Матрона Михайлова
Отец ребёнка: Даниленко Михайло Аликсiев
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Ирина Михайлова
Отец ребёнка: Даниленко Михайло Аликсiев
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Даниленко Михайло Аликсiев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1850