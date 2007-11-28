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Вершинин Иван Аксентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Вершинин Аксентий Егорович

Мать: Вершинина Марфа(Мария) Ивановна

Рождение ребёнка
05.11.1924

Дочь: Никишова Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Вершинина Прасковья Абрамовна

Рождение ребёнка
04.04.1930

Дочь: Сочкова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Вершинина Прасковья Абрамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вершинин Александр Иванович

Мать ребёнка: Вершинина Прасковья Абрамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья Ивановна

Мать ребёнка: Вершинина Прасковья Абрамовна

Смерть
Неизвестно
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