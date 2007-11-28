Вершинин Иван Аксентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Рождение ребёнка
05.11.1924
Дочь: Никишова Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Вершинина Прасковья Абрамовна
Рождение ребёнка
04.04.1930
Дочь: Сочкова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Вершинина Прасковья Абрамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вершинин Александр Иванович
Мать ребёнка: Вершинина Прасковья Абрамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья Ивановна
Мать ребёнка: Вершинина Прасковья Абрамовна
Смерть
Неизвестно