Пархомович Игнатий Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пархомович Игнатий Стефанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1864 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Пархомович Иван Игнатиев

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
23.04.1889

Жена: Пархомович Екатерина Гавриилова

Бихтулина, Маринский округ, Томская губерния
он вторым браком 45 лет она первым браком 24 года #007470343 №927
Смерть
Неизвестно
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