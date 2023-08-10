Пархомович Игнатий Стефанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
23.04.1889
Бихтулина, Маринский округ, Томская губерния
он вторым браком 45 лет она первым браком 24 года #007470343 №927
Смерть
Неизвестно