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Маркин Александр Лукьянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маркин Лукьян Петрович

Мать: Маркина Фёкла Николаевна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Сахарова Маркина Раиса Александровна

Мать ребёнка: Маркина Клавдия любила выпить

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маркин Александр Александрович Павлодар

Мать ребёнка: Маркина Клавдия сестра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркина Клавдия сестра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркина Клавдия любила выпить

Смерть
Неизвестно
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