Маркин Александр Лукьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Маркин Лукьян Петрович
Мать: Маркина Фёкла Николаевна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Сахарова Маркина Раиса Александровна
Мать ребёнка: Маркина Клавдия любила выпить
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маркин Александр Александрович Павлодар
Мать ребёнка: Маркина Клавдия сестра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маркина Клавдия сестра
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно