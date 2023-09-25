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Ткачев Софон Лукьянович
Ткачев Софон Лукьянович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1831 ст.
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Ткачев Лукиян
Около 1810 г.р.
Мать
Ткчева Мария
Около 1813 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831 ст.
Отец:
Ткачев Лукиян
Мать:
Ткчева Мария
Смерть
Неизвестно
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