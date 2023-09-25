Ткачев Софон Лукьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткачев Софон Лукьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1810 г.р.

Мать

Около 1813 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831 ст.

Отец: Ткачев Лукиян

Мать: Ткчева Мария

Смерть
Неизвестно
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