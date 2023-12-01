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Митрофанов Андрей Николаевич
Митрофанов Андрей Николаевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.12.1965
Пол
Мужской
Отец
Митрофанов Николай Иванович
1928 г.р.
Мать
Митрофанова (Бледных) Нина Андреевна
1937 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1965
Отец:
Митрофанов Николай Иванович
Мать:
Митрофанова Нина Андреевна
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