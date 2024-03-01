Прохоренкова Дьячкова Валентина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохоренкова Дьячкова Валентина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1952

Пол

Женский

Отец

1930 г.р.

Мать

1929 г.р.

Дети

1973 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
16.10.1952

Отец: Дьячков Виктор Иванович

Мать: Дьячкова Нина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прохоренков Алексей Иванович

Рождение ребёнка
24.12.1973

Сын: Прохоренков Александр Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

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