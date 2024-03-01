Прохоренкова Дьячкова Валентина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1952
Отец: Дьячков Виктор Иванович
Мать: Дьячкова Нина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прохоренков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
24.12.1973
Сын: Прохоренков Александр Алексеевич
Отец ребёнка: не указан