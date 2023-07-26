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Борзенков Юрий Васильевич
Борзенков Юрий Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.10.1970
Пол
Мужской
Отец
Борзенков Василий Иванович
Мать
Борзенкова Анастасия Леонтьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1970
Отец:
Борзенков Василий Иванович
Мать:
Борзенкова Анастасия Леонтьевна
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