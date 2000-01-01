Федин Яков Иоанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федин Яков Иоанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федин Иоанн

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Федин Сергей Яковлевич

Мать ребёнка: Федина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Федина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Федина Анна

Смерть
Неизвестно
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