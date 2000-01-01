Федин Яков Иоанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федин Иоанн
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Федина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Федина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Федина Анна
Смерть
Неизвестно