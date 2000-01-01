Семёнов Анатолий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемёнов Анатолий Николаевич

Семёнов Анатолий Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1978

Сын: Семёнов Андрей Анатольевич

Мать ребёнка: Семёнова Александра Петровна

Рождение ребёнка
10.04.1983

Сын: Семёнов Денис Анатольевич

Мать ребёнка: Семёнова Александра Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семёнова Александра Петровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close