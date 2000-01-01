Семёнов Анатолий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1978
Сын: Семёнов Андрей Анатольевич
Мать ребёнка: Семёнова Александра Петровна
Рождение ребёнка
10.04.1983
Сын: Семёнов Денис Анатольевич
Мать ребёнка: Семёнова Александра Петровна
Бракосочетание
Неизвестно