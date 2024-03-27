Аносов Иннокентий Васильевич
Место рожденияБурят-Монгольская АССР, Кяхтинский р-н, с. Шарагол
Дата рождения1919
Дата смерти1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аносов Геннадий Иннокентиевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Военная награда
Неизвестно
Аносов Иннокентий Васильевич. Орден Отечественной войны II степени __.__.1919 Бурят-Монгольская АССР, Кяхтинский р-н, с. Шарагол. Юбилейная картотека
Смерть
1990