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Аносов Иннокентий Васильевич

Место рождения

Бурят-Монгольская АССР, Кяхтинский р-н, с. Шарагол

Дата рождения

1919

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Аносов Василий Иванович

Мать: Аносова (Бурдуковская) Мария Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аносов Геннадий Иннокентиевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Военная награда
Неизвестно
Аносов Иннокентий Васильевич. Орден Отечественной войны II степени __.__.1919 Бурят-Монгольская АССР, Кяхтинский р-н, с. Шарагол. Юбилейная картотека
Смерть
1990

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