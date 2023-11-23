неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Троицкая Ефимия Семенова
Отец ребёнка: (калинников) Семен
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: (калинников) Семен
Калинников Иван Семенович (ок. 1793 — ?) Предположительно1 , родился в семье священника села Понизья Галичского уезда Семена. Служил дьячком в том же селе. О семье его данных нет. Источники: Форум ЯрИ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: (калинников) Семен
Смерть
Неизвестно