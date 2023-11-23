неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдинеизвестно

неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1760 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Троицкая Ефимия Семенова

Отец ребёнка: (калинников) Семен

Рождение ребёнка
1793

Сын: Калинников Иван Семенов

Отец ребёнка: (калинников) Семен

Калинников Иван Семенович (ок. 1793 — ?) Предположительно1 , родился в семье священника села Понизья Галичского уезда Семена. Служил дьячком в том же селе. О семье его данных нет. Источники: Форум ЯрИ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (калинников) Семен

Смерть
Неизвестно
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