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(Папуш) Пелагея Авксентьевна
(Папуш) Пелагея Авксентьевна
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Место рождения
Красная Поляна
Дата рождения
1902
Дата смерти
1902
Пол
Женский
Отец
Папуш Авксентий Афанасьевич
1865 г.р.
Мать
Папуш (Черкас) Матрена Дмитриевна
1866 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец:
Папуш Авксентий Афанасьевич
Мать:
Папуш Матрена Дмитриевна
Красная Поляна
Смерть
1902
Красная Поляна
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