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Глазкова Дарья Васильевна

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Место рождения

Заболотье, Домодедово, Московская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Заболотье, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
02.10.1888 ст.

Муж: Глазков Александр Иванович

Домодедово, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
16.10.1889 ст.

Сын: Глазков Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Глазков Александр Иванович

Домодедово, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
15.08.1893

Дочь: Глазкова Наталья Александровна

Отец ребёнка: Глазков Александр Иванович

Рождение ребёнка
20.12.1894

Дочь: Глазкова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Глазков Александр Иванович

Рождение ребёнка
03.07.1897

Дочь: Глазкова Анна Александровна

Отец ребёнка: Глазков Александр Иванович

Рождение ребёнка
28.08.1898

Сын: Глазков Иван Александрович

Отец ребёнка: Глазков Александр Иванович

Рождение ребёнка
22.09.1901

Дочь: Глазкова Пелагея Александровна

Отец ребёнка: Глазков Александр Иванович

Рождение ребёнка
17.04.1904

Сын: Глазков Николай Александрович

Отец ребёнка: Глазков Александр Иванович

Рождение ребёнка
16.07.1907

Сын: Глазков Илья Александрович

Отец ребёнка: Глазков Александр Иванович

Рождение ребёнка
14.02.1909

Сын: Глазков Василий Александрович

Отец ребёнка: Глазков Александр Иванович

Рождение ребёнка
10.09.1911

Сын: Глазков Сергей Александрович

Отец ребёнка: Глазков Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
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