Глазкова Дарья Васильевна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Глазков Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Глазков Александр Иванович
Дочь: Глазкова Наталья Александровна
Отец ребёнка: Глазков Александр Иванович
Дочь: Глазкова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Глазков Александр Иванович
Дочь: Глазкова Анна Александровна
Отец ребёнка: Глазков Александр Иванович
Сын: Глазков Иван Александрович
Отец ребёнка: Глазков Александр Иванович
Дочь: Глазкова Пелагея Александровна
Отец ребёнка: Глазков Александр Иванович
Сын: Глазков Николай Александрович
Отец ребёнка: Глазков Александр Иванович
Сын: Глазков Илья Александрович
Отец ребёнка: Глазков Александр Иванович
Сын: Глазков Василий Александрович
Отец ребёнка: Глазков Александр Иванович
Сын: Глазков Сергей Александрович
Отец ребёнка: Глазков Александр Иванович