Улита Климентовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улита Климентовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1804 г.р.

Мать

1807 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Клим Леонтьевич

Мать: Марфа Филатовна

Смерть
Неизвестно
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