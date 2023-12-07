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Улита Климентовна
Улита Климентовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1842
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Клим Леонтьевич
1804 г.р.
Мать
Марфа Филатовна
1807 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец:
Клим Леонтьевич
Мать:
Марфа Филатовна
Смерть
Неизвестно
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