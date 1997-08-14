Василенко Юрий
Место рожденияд. Усть-Юра, Мариинский район, Кемеровская область, Россия
Дата рождения02.01.1947
Дата смерти14.08.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Усть-Юра, Мариинский район, Кемеровская область, Россия
Рождение ребёнка
09.09.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.01.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
14.08.1997
Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область