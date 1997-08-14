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Василенко Юрий

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Место рождения

д. Усть-Юра, Мариинский район, Кемеровская область, Россия

Дата рождения

02.01.1947

Дата смерти

14.08.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Усть-Юра, Мариинский район, Кемеровская область, Россия
Рождение ребёнка
09.09.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Константиновка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
10.01.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Константиновка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
14.08.1997
Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область