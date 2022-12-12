Солодкая (Казмерчук) Евдокия Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Козмерчук Лаврентий
Мать: ?
Рождение ребёнка
01.03.1931
Сын: Солодкий Виктор Андреевич
Отец ребёнка: Суханюк? Арсений Иванович
Деражня, Хмельницька область
Рождение ребёнка
До 1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Солодкий Андрей Федорович
Дера
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно