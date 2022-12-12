Солодкая (Казмерчук) Евдокия Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодкая (Казмерчук) Евдокия Лаврентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

1931 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Козмерчук Лаврентий

Мать: ?

Рождение ребёнка
01.03.1931

Сын: Солодкий Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Суханюк? Арсений Иванович

Деражня, Хмельницька область
Рождение ребёнка
До 1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодкий Андрей Федорович

Дера
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суханюк? Арсений Иванович

Смерть
Неизвестно
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